ABD Stratejik Petrol Rezervlerini Devreye Sokuyor

Başkan Joe Biden, Enerji Bakanlığı'nın fiyatları düşürme ve arz-talep dengesizliğiyle mücadele için Stratejik Petrol Rezervi'nde bulunan 50 milyon varil petrolü piyasaya süreceğini bildirdi

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1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

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