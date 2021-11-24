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ABD Stratejik Petrol Rezervlerini Devreye Sokuyor

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Başkan Joe Biden, Enerji Bakanlığı'nın fiyatları düşürme ve arz-talep dengesizliğiyle mücadele için Stratejik Petrol Rezervi'nde bulunan 50 milyon varil petrolü piyasaya süreceğini bildirdi.

Başkan Joe Biden, Enerji Bakanlığı'nın fiyatları düşürme ve arz-talep dengesizliğiyle mücadele için Stratejik Petrol Rezervi'nde bulunan 50 milyon varil petrolü piyasaya süreceğini bildirdi

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