ABD Stratejik Petrol Rezervlerini Devreye Sokuyor
Başkan Joe Biden, Enerji Bakanlığı'nın fiyatları düşürme ve arz-talep dengesizliğiyle mücadele için Stratejik Petrol Rezervi'nde bulunan 50 milyon varil petrolü piyasaya süreceğini bildirdi.
Başkan Joe Biden, Enerji Bakanlığı'nın fiyatları düşürme ve arz-talep dengesizliğiyle mücadele için Stratejik Petrol Rezervi'nde bulunan 50 milyon varil petrolü piyasaya süreceğini bildirdi
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
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