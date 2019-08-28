Abd stoklarındaki düşüş etkisiyle petrol fiyatları arttı

28.08.2019 09:52

– Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) ABD petrol stoklarında 11.1 milyon varillik düşüş olduğunu açıklaması üzerine petrol fiyatları yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.91 artışla 60.05 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.22 artışla 55.6 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, olası bir ekonomik durgunluk endişleri etkisiyle hafif gerilerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri indireceği beklentileri ve ABD ve Çin arasındaki ticaret belirsizlikleri düşüşü sınırladı.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.42 artışla 18.23 dolardan,

altın, yüzde 0.18 düşüşle 1,548.9 dolardan,

bakır, yüzde 0.24 artışla 2.5535 dolardan,

platin, yüzde 0.54 artışla 872.9 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.48 düşüşle 1,471.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 288 liraya, çeyrek altın 471 liraya, Cumhuriyet altını da 1,949 liraya yükseldi.

Kaynak: DHA

- İstanbul