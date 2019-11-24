ABD, sosyal medya kuruluşlarından İranlı yöneticilerin hesaplarını askıya almasını istedi
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ABD, sosyal medya kuruluşlarından İranlı yöneticilerin hesaplarını askıya almasını istedi

24.11.2019 13:09 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:09
ABD, sosyal medya kuruluşlarından İranlı yöneticilerin hesaplarını askıya almasını istedi

(ABD) , sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve Twitter yönetimine yaptığı çağrıda, 'ın internet bağlantılarını yeniden tesis edene kadar İranlı yöneticilerin hesaplarını askıya almasını istedi.


İran yönetimi, ülkede gösterilerin artmasının ardından internete sınırlama getirmiş, daha sonra bu yasağın kademeli olarak kaldırılacağını açıklamıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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