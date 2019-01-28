ABD Son Yılların En Soğuk Günlerini Yaşayacak

NEW ABD'de son 20 yılın en soğuk günlerinin hafta ortasında yaşanacağı ve bazı eyaletlerde sıcaklığın eksi 30 santigrat dereceye kadar düşeceği bildirildi.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, ABD'nin özellikle orta batı kesimi hafta ortası kutup soğuklarının etkisi altında kalacak ve son 20 yıldaki en düşük hava sıcaklıklarını yaşayacak.

En son 18 Ocak 1994'te eksi 20 dereceleri gören Chicago'da, hava sıcaklığının çarşamba eksi 19, perşembe ise eksi 25 derece olması bekleniyor.

26 Aralık 1996'da eksi 25'leri gören Minneapolis'de hava sıcaklığının ise çarşamba günü eksi 26, perşembe günü eksi 30 dereceyi bulması öngörülüyor.

Ayrıca çarşamba ve perşembe günü ABD'nin yüzde 75'lik bir kesiminde hava sıcaklıklarının eksi derecede seyredeceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, vatandaşlara seyahat ve buzlanma konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

ABD'yi geçen hafta etkisi altına alan soğuklar nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Pahalı mont hırsızları pusuda bekliyor

Öte yandan, Chicago'da silahlı saldırganların, soğuk havalarda giyilen ve 500 ila bin 600 dolar arasında satılan montları sahiplerinden zorla aldığı belirtildi.

Chicago'da 8 kişi sokakta silah zoruyla montlarının alındığını ihbar etti. Ancak şu ana kadar hiçbir saldırgan yakalanamadı.

Kaynak: AA