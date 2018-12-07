ABD Son 75 Yılın En Büyük Petrol İhracatcısı Oldu

ABD son 75 yılda ilk kez dünyanın en büyük net ham petrol ihracatcısı rekorunu kırdı.

Amerika Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD, geçtiğimiz hafta, günde 211 bin varil ham petrol ve işlenmiş petrol ihraç etti. Bu da 2018 yılında günde ortalama 3 milyon varile denk geliyor. 2005 yılı ile karşılaştırıldığında yıllık petrol ihracatı artışı günde 12 milyon varil oldu.

Bloomberg'in aktardığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol ithalatında sert bir düşük yaşanırken ihracatta rekor kaydedildi.

İHRACAT 3.2 MİLYON VARİLE ÇIKTI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki hafta ile karşılaştırıldığında günlük ortalama 943 bin varil azalışla 7,2 milyon varile geriledi. İhracatı ise günlük ortalama 761 bin varil yükselerek 3,2 milyon varile çıktı.

Bu da ABD'nin Rusya ve Suudi Arabistan'ı geride bırakarak dünyanın en büyük petrol üreticisi olduğunu gösteriyor.

Diğer yandan EIA'nın 'Kasım 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 10,9 milyon varil, gelecek yıl ise 12,1 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.