ABD Somali'deki Hava Saldırılarını Hızlandırdı

ADDİS ABD, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik hava saldırılarını artırdı.



ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamada, dün Bay ilinde yapılan hava saldırısında 6, önceki gün Bagdaad bölgesindeki iki saldırıda 4 militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, dün vurulan alanın örgüte ait bir konaklama bölgesi olduğu ve bir aracın da imha edildiği kaydedildi.

Son bir haftada Somali'de 5 hava saldırısı gerçekleştiren ABD'nin etkisiz hale getirdiği Eş-Şebab militanı sayısı toplam 26 oldu.

Geçen hafta, Amerikan NBC News'e konuşan ABD'li yetkililer, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Donald Trump'ın, başkan olmasından bu yana artan hava saldırılarını azaltmayı planladığını belirtmişti.

Kaynak: AA