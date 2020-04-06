ABD Somali'de Eş-Şebab'ı vurdu
ABD'nin, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik hava saldırısında 8 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
06.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:50
ABD'nin, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik hava saldırısında 8 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan yazılı açıklamada, Aşağı Şabel bölgesinin Mubarak kasabasına düzenlenen 3 hava saldırısında örgüt üyelerinin hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, 8 Eş-Şebab üyesinin etkisiz hale getirildiği saldırının dünyanın Kovid-19'u zapt etmeye çalıştığı bir zamanda yapılmasının, ABD ordusunun Somali'de güvenliği sağlamadaki kararlılığının göstergesi olduğu ifade edildi.
Kaynak: AA