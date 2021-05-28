ABD, Somali'de 2 ay içinde seçim yapılması konusunda anlaşmaya varılmasından memnun
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ABD, Somali'de 2 ay içinde seçim yapılması konusunda anlaşmaya varılmasından memnun

ABD, Somali'de 2 ay içinde seçim yapılması konusunda anlaşmaya varılmasından memnun
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanlığı, Somali'de federal yönetim ve eyalet liderlerinin 60 gün içinde seçim yapılması konusunda anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Somali'de federal yönetim ve eyalet liderlerinin 60 gün içinde seçim yapılması konusunda anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Ned Price, Somali'de gerçekleştirilecek seçimlerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Price, açıklamasında, ülkedeki federal yönetim ve eyalet liderlerinin 2 ay içinde seçim yapılması konusunda anlaşmaya varmasından memnuniyet duyduklarını ve bu konuda Somalili yetkililerle iş birliği içinde olacaklarını belirtti.

Price ayrıca, Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble'nin bu süreçte gösterdiği çabaları takdir ettiklerini sözlerine ekledi.

Somali Başbakanı Roble, dün başkent Mogadişu'da düzenlenen Ulusal Seçim Danışma Zirvesi sonrası basına yaptığı açıklamada, federal yönetim ile eyalet liderleri arasında seçim krizine yönelik görüşmelerin olumlu sonuçlandığını duyurmuştu.

Roble, seçim süreciyle ilgili anlaşmayı "tarihi" bir an olarak nitelendirerek liderlerin 60 gün içinde seçim yapılması konusunda anlaşmaya vardığını belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

Somali'de federal yönetim ve eyalet liderleri 60 gün içinde seçim yapılması konusunda anlaşmaya vardı
Somali'de federal yönetim ve eyalet liderleri 60 gün içinde seçim yapılması konusunda anlaşmaya vardı
Seçim krizinin yaşandığı Somali'de, liderler 60 gün içerisinde seçim yapılması konusunda anlaşmaya vardı.
Seçim krizinin yaşandığı Somali'de, liderler 60 gün içerisinde seçim yapılması konusunda anlaşmaya vardı.
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