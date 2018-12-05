ABD Sınırında İnsanlık Dramı: Yeni Bir Dünyaya Adım Atmak İçin Yarım Metrelik Geçitten Sürünüyorlar

ABD sınırına yığılan binlerce göçmen umutsuz bekleyişini sürdürürken, birçok aile sınırı kaçak olarak geçiyor. Sınırı geçmeye çalışan çocuklar ve anneleri ayaklarıyla kendilerini itip ilerliyorlar. Yüzüstü yatıp sürünerek giriyorlar ve girdikleri boşluk neredeyse yarım metre.Kazılmış delikten geçince, başka bir dünyaya adım atıyorlar.

ANNE VE ÇOCUKLAR SÜRÜNEREK SINIRI AŞIYORLAR

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, çocukların da annelerinin hemen ardından sürünerek sınırı aştıklarını bildiriyor. Bir anne, ardındakileri uyarıyor: "Acele edin. Ben buradayım, kirlenmeyi dert etmeyin." Ancak 15 dakika sonra ABD sınır muhafızları anne ile çocuğu yakalayıp gözaltına alındı.

BİNLERCE GÖÇMEN TİJUANA'DA SIKIŞIP KALDI

Sınırı geçenlerin ABD muhafızları tarafından yakalanma riski çok büyük.Reuters haber ajansı, Meksika'nın Pasifik Okyanusu kıyısındaki Baja California eyaletine bağlı Tijuana'da binlerce göçmenin sıkışıp kaldığını aktarıyor. Sınırın diğer tarafı ise, ABD California'ya bağlı San Diego kenti.

TRUMP SINIRA BİNLERCE ASKER KONUŞLANDIRDI

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerikalıların sınıra gelmesine şiddetle karşı çıkıyor. Suçluların ve Orta Doğuluların ABD'ye yaklaştığını savunan Trump, sınıra binlerce asker konuşlandırdı. Savunma Bakanlığı Pentagon, göçmen karavanına karşı sınırına konuşlandırılan askerlerin görev süresini 15 Aralık'tan 31 Ocak'a uzattı. Halihazırda Meksika sınırında 5 bin 900 asker bulunuyor.

GÜNDE ANCAK 100 GÖÇMENİN BAŞVURUSUNU KABUL EDİLİYOR

Söz konusu sevkiyatın ABD ordusuna maliyeti ise, 72 milyon dolar.Orta Amerika ülkesi Honduras'tan yola çıkan küçük kafile, kısa sürede kalabalıklaştı.Kafile El Salvador ve Guatemala'dan geçerken binlere ulaştı. Meksika'ya giriş yapan göçmenlerin ABD sınırına ilk ulaştığı kent ise, Tijuana oldu. ABD sınır görevlileri, günde ancak 100 kadar göçmenin iltica başvurularını kabul ediyor. Binlerce göçmenin başvuru yapmayı beklediği kentte, gerilim yüksek.

ABD ORDUSU SINIRIN DİĞER TARAFINA DİKENLİ TEL ÇEKTİ

Tijuanalılar göçmenlere karşı sokağa çıkıp gösteriler yaptı. ABD ordusu ise, sınırın diğer tarafında göçmenleri durdurmak için dikenli teller çekti. Binlerce kilometreyi bulan efsanevi yürüyüş, haftalar sürmüştü.

İşte sınırı geçmeye çalışan göçmenlerin zorlu mücadelesinden kareler;