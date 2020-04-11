ABD, sınır dışı ettiği kişileri geri almayan ülkelere vize yaptırımı getirebilecek
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

ABD, sınır dışı ettiği kişileri geri almayan ülkelere vize yaptırımı getirebilecek

ABD Başkanı Donald Trump, bu ülkeden sınır dışı edilen kişileri geri almayı kabul etmeyen ülkelere vize yaptırımları uygulanmasının önünü açan bir kararname imzaladı.

11.04.2020 05:26 | Son Güncelleme: 11.04.2020 05:26
ABD, sınır dışı ettiği kişileri geri almayan ülkelere vize yaptırımı getirebilecek

ABD Başkanı Donald Trump, bu ülkeden sınır dışı edilen kişileri geri almayı kabul etmeyen ülkelere vize yaptırımları uygulanmasının önünü açan bir kararname imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump, Dışişleri ve İç Güvenlik bakanlıklarına gönderdiği yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin yeni bir kararname imzaladığını belirtti.

Kovid-19 salgınının tüm dünyada ciddi bir hal aldığını kaydeden Trump, "Kovid-19 salgını döneminde, ABD'den sınır dışı edilen vatandaşlarını ya da kişileri geri almayı reddeden ya da geciktiren ülkeler, Amerikan halkı için kabul edilemez bir sağlık riski doğuruyor. ABD, bu ülkenin kanunlarını ihlal eden yabancı ülke vatandaşlarını sınır dışı etme kararını uygulayabilmelidir." ifadesini kullandı.

Söz konusu kararname kapsamında, İç Güvenlik Bakanlığı, bir ülkenin vatandaşlarını geri almadığını tespit ederse Dışişleri Bakanlığı bu ülkeye yönelik "vize yaptırımları" getirebilecek.

Kararnamede, herhangi bir ülke ismine yer verilmedi.

Trump yönetimi, 21 Mart'ta sınır kurallarını değiştirmiş ve ABD'li yetkililerin yasadışı göçmenleri kolaylıkla sınır dışı edebilmesinin önünü açmıştı. Söz konusu kuralların devreye girmesinin ardından ABD yaklaşık 7 bin göçmeni Meksika'ya geri göndermişti.

ABD, İtalya'ya yardımlara öncelik verecek

Öte yandan Trump, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'ya yönelik yardımlara ilişkin de bir kararname imzaladı.

Trump, kabine üyelerine gönderdiği notta imzaladığı kararname kapsamında ABD yönetiminin ilgili birimlerine, tıbbi kaynak, insani yardım ve diğer yardımları göndererek İtalya'nın koronavirüs mücadelesine yardımcı olması emri verdi.

Kaynak: AA

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