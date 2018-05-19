Abd: Silahlı Lise Saldırısında Ölü Sayısı 10'a Yükseldi
ABD'nin Teksas Eyaleti'ne bağlı Galveston bölgesinde bulunan Santa Fe Lisesi'ndeki silahlı saldırının ardından ölü sayısı 10'a yükseldi.
ABD'nin Teksas Eyaleti'ne bağlı Galveston bölgesinde bulunan Santa Fe Lisesi'ndeki silahlı saldırının ardından ölü sayısı 10'a yükseldi. Saldırıda hayatını kaybedenlerden çoğunun okulun öğrencileri olduğu açıklandı.
Author: euronews-tr
Tags: Silahlı saldırı Saldırı Kuzey Amerika Silahlar Silahsızlanma Posted: 19 mei 2018
Kaynak: Euronews.com