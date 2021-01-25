ABD SİHA'sı Nijer'e zorunlu iniş yaptı
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ABD SİHA'sı Nijer'e zorunlu iniş yaptı

25.01.2021 21:53 | Son Güncelleme: 25.01.2021 21:56
ABD SİHA'sı Nijer'e zorunlu iniş yaptı

ABD'ye ait bir silahlı insansız hava aracı (SİHA), üzerindeki füze ile Nijer'e zorunlu iniş yaptıktan sonra bölgedeki kabilelerce alıkonuldu.

ABD'ye ait bir silahlı insansız hava aracı (SİHA), üzerindeki füze ile Nijer'e zorunlu iniş yaptıktan sonra bölgedeki kabilelerce alıkonuldu.

Sosyal medyada, AGM-114 Hellfire füzesinin takılı olduğu MQ-1 tipi ABD SİHA'sının üzerinde oturan Afrikalılara ilişkin görüntüler dolaşıma girince ABD Afrika Komutanlığı (AFRCIOM) konuya açıklık getirdi.

AA muhabirine açıklama yapan AFRICOM sözcüsü Kelly Cahalan, "23 Ocak'ta ABD Afrika Komutanlığına bağılı uzaktan kumandalı bir MQ-1 hava aracı Nijer'in Agadez bölgesine acil iniş yaptı. Araç bölgedeki operasyonlara destek görevi icra ederken mekanik bir arıza ortaya çıktı." ifadelerine yer verdi.

SİHA'nın arızasına ilişkin inceleme başlatıldığını belirten Cahalan, aracın füzesi ile birlikte teslim alınıp alınmadığına yanıt vermekten kaçındı.

Cahalan, güvenlik nedeni ile aracın şu anda alınıp alınmadığını ifade edemeyeceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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