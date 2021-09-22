ABD sevkiyat gemisi Lübnan ordusuna ait üsse demirledi

ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait hızlı sevkiyat gemisinin ilk kez Lübnan'a ait deniz üssüne demir attığı duyuruldu.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, ABD'nin "Choctaw County" adlı gemisinin Lübnan'ın kara sularında demirlediği ve bunun tarihte ilk defa yaşandığı belirtildi.

Geminin dün itibarıyla Lübnan ordusuna ait üsse ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, hedefin ise ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (NAVCENT) öncülüğünde Lübnan Deniz Kuvvetlerinin kapasitesinin bölge güvenliği ve istikrarı kapsamında artırılması olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu gelişmenin ardından Lübnan donanmasının kapasitesinin artırılması kapsamında ayrıca uluslararası katılımla bir konferans düzenlenmesinin de planlandığı kaydedildi.