ABD, sesten beş kat hızlı hipersonik füzesini test etti

ABD Pentagon'a bağlı Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), Hipersonik füzenin başarıyla test edildiğini açıkladı. Füzenin, sesten 5 kat daha fazla hıza ulaştığı ifade edildi.

DARPA, ABD Hava Kuvvetleriyle Birlikte testlerini gerçekleştirdiği hipersonik füzenin, oksijen açısından zengin atmosferde en iyi şekilde çalıştığını ve sesten 5 kat daha fazla hıza ulaştığını belirtti. Dün yapılan açıklamada ayrıca füzenin özellikleri sayesinde hız ve manevra kabiliyetinin zamanında tespit edilmesinin zor olduğu belirtildi. Hipersonik füze, uçağa yerleştirilen Hipersonik Hava-Soluyan Silah konsepti (HAWC) aracılığıyla uçağın kanadının altından fırlatıldı. Pentagon, testin 2013'ten itibaren bu tip silah sınıfının ilki olduğunu belirtti.

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