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ABD, sesten beş kat hızlı hipersonik füzesini test etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
ABD, sesten beş kat hızlı hipersonik füzesini test etti

ABD Pentagon'a bağlı Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), Hipersonik füzenin başarıyla test edildiğini açıkladı.

ABD Pentagon'a bağlı Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), Hipersonik füzenin başarıyla test edildiğini açıkladı. Füzenin, sesten 5 kat daha fazla hıza ulaştığı ifade edildi.

DARPA, ABD Hava Kuvvetleriyle Birlikte testlerini gerçekleştirdiği hipersonik füzenin, oksijen açısından zengin atmosferde en iyi şekilde çalıştığını ve sesten 5 kat daha fazla hıza ulaştığını belirtti. Dün yapılan açıklamada ayrıca füzenin özellikleri sayesinde hız ve manevra kabiliyetinin zamanında tespit edilmesinin zor olduğu belirtildi. Hipersonik füze, uçağa yerleştirilen Hipersonik Hava-Soluyan Silah konsepti (HAWC) aracılığıyla uçağın kanadının altından fırlatıldı. Pentagon, testin 2013'ten itibaren bu tip silah sınıfının ilki olduğunu belirtti.


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