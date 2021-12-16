ABD Senatosundan Sincan'dan ithalatı yasaklayan tasarıya onay - Haberler
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ABD Senatosundan Sincan'dan ithalatı yasaklayan tasarıya onay

ABD Senatosundan Sincan'dan ithalatı yasaklayan tasarıya onay
AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

ABD Temsilciler Meclisi, Çin'in "zorla çalıştırma yoluyla üretim" yaptığına dair iddialar nedeniyle Sincan Uygur Özerk Bölgesinde üretilen ürünlerin ABD'ye ithalatını yasaklayan yasa tasarısını onayladı.

SİNCAN, ANKARA (AA) - ABD Temsilciler Meclisi, Çin'in "zorla çalıştırma yoluyla üretim" yaptığına dair iddialar nedeniyle Sincan Uygur Özerk Bölgesinde üretilen ürünlerin ABD'ye ithalatını yasaklayan yasa tasarısını onayladı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süredir görüşülen ve dün son halini alan tasarı, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylandı.

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio'nun sunduğu ve Çin'in Uygur Özerk Bölgesinde Uygur Türkleri ve diğer dini azınlıkların zorla çalıştırılması yoluyla ürettiği malların ABD'ye ithalatının yasaklanmasını öngören tasarı, oy birliğiyle kabul edildi.

Temsilciler Meclisinde de 14 Aralık'ta oybirliğiyle kabul edilen tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 14 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin tasarıya destek verdiğini kaydetmişti.

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AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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