ABD Senatosundan F-35 Savaş Uçaklarında Yaptırım Kararı Çıktı

ABD yönetiminin Adalet Bakanı Gül ile İçişleri Bakanı Soylu'ya yaptırım kararının ardından yeni bir hamle de ABD Senatosundan geldi. Senato, daha önce komisyondan geçen Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarında yaptırım uygulanmasına ilişkin kararı onayladı.

ABD yönetiminin Türkiye'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı Papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmamasını gerekçe göstererek aldığı yaptırım kararından sonra yeni bir hamle de ABD Senatosundan geldi. ABD Senatosu, daha önce komisyondan geçen Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarında yaptırım uygulanmasına ilişkin kararı Genel Kurul'da onayladı. Senatonun Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının verilmemesi kararının yürürlüğe girmesi için ABD Başkanı Donald Trump'ın onaylaması gerekiyor. Türkiye'ye F-35 yaptırımı konusunda Trump'ın tavrı merakla bekleniyor.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray'ın ABD'li Papaz Andrew Brunson'ın tutukluluğu nedeniyle yaptırım kararını duyurmasının ardından yaptığı açıklamada "Yaptırımlar Brunson serbest kalana kadar sürecek" ifadesini kullandı. - WASHINGTON