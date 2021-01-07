ABD Senatosundaki Demokratların Lideri Schumer'den "Trump'ın görevden alınması" çağrısı

ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, dünkü Kongre baskınının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden alınması için çağrıda bulundu.

ABD'de dün Trump yanlılarının Kongreyi basması ve yaşanan şiddet olaylarının yankıları sürüyor.

Schumer, yaptığı yazılı açıklamada, "Dün ABD Kongresinde olanlar, Trump tarafından kışkırtılan ve ABD'ye karşı yapılan bir ayaklanmaydı. Trump, artık bir gün daha görevde kalmamalı." ifadesini kullandı.

Başkanın görevini yapamayacak hale düşmesi durumunda yerine başkan yardımcısının geçmesini öngören Anayasanın 25. Ek maddesine işaret eden Schumer, "Trump'ı bugün görevden almanın en hızlı ve etkili yolu, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in 25. Ek Maddeyi devreye sokmasıdır. Pence ve kabine, bu olaya karşı gelmezse Kongre Trump'ı azletmek için toplanmalıdır." çağrısını yaptı.

Trump olayları kınayan bakan vekilinin adaylığını geri çekti

Öte yandan, İç Güvenlik Bakanlığı görevini vekaleten sürdüren Chad Wolf, bu sabah yazılı bir açıklama yayımlayarak, Kongrede dün yaşananları kınadı.

Bu açıklamadan birkaç saat sonra Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın 3 Ocak'ta Wolf'u İç Güvenlik Bakanlığını sürdürmesi için aday gösterdiği ancak bugün bu adaylığın Trump tarafından geri çekildiği belirtildi.

Trump taraftarlarının Kongre binasına girmesi

Beyaz Saray'ın önünde Trump'ın da katıldığı mitingin ardından Kongre binasına yürüyen binlerce Trump destekçisi gösterici ile polis arasında çatışmalar yaşanmış ve polis barikatlarını aşan bazı göstericiler, Kongre binasına girmişti.

Yaşanan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Trump, destekçilerine "itidal" çağrısında bulunmuştu.

Kongre binasına Ulusal Muhafızların sevk edilmesi talimatı verilirken, Washington'da yerel saatle 18.00 itibarıyla "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan