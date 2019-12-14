ABD Senatosuna tepki

14.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:39

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, ABD Senatosu'na tepki göstererek, senatodan geçen Ermeni Soykırımı kararının "yok" hükmünde olduğunu söyledi.



Milletvekili Dülger, ABD Senatosu'nun Ermeni soykırımı kararının hiç bir değer taşımadığını belirterek, kararın kirli bir siyasi oyunun parçası olduğunu ifade etti.



Bu kararın TBMM olarak kınadığını ve reddini ilan ettiklerini de hatırlatan Dülger, "ABD Senatosu'nun Ermeni soykırımı kararı yok hükmündedir. Hukuki hiçbir değeri bulunmayan ve müteakip seçim dönemi sonrasında oluşacak senatoyu bağlamayacak bu karar açıkça kirli bir siyasi oyunun parçasıdır. Bu, keyfi ve gündelik politikanın basit çıkarları temelinde tarihi okumaktan ibaret değersiz bir tavırdır. Ülkemiz ABD senatosunun bu kararını ve benzeri türden baskı araçlarını hiçbir şekilde dikkate almaksızın bölgesindeki milli çıkarlarını ve güvenliğini korumaya kararlılıkla devam edecektir" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA