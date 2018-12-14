ABD Senatosu, Veliaht Prens'i Kaşıkçı Cinayetinden Sorumlu Tuttu

ABD Senatosu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutan yasa tasarısını kabul etti. ABD Senatosu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutan yasa tasarısını kabul etti. Senato, Prens Selman'ı Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu tutan ve kınayan kararı onaylandı. Senatör BobCrocker tarafından hazırlanan kararda "Senato Prens Muhammed Bin Salman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu olduğuna inanıyor" ifadesi yer aldı ve Suudi Arabistan hükümetine suça uygun önlemleri alması konusunda çağrıda bulunuldu. Senatoda 38 'hayır' oyuna karşı 57 'evet' oyu ile ABD'nin Suudi Arabistan'ın Yemen'de yürüttüğü askeri harekata desteği sonlandıran teklif kabul de edildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın CIA raporuna rağmen Suudi Arabistan'a verdiği desteğe karşı en geniş cevap niteliği taşıyan oylamanın sonucu Temsilciler Meclisinde bulunan Cumhuriyetçiler tarafından bu yıl oylanması engellendiği için etkili olamayacak. Ancak bu kararın Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'dan geçmesi ve geçerken Trump'ın partisinden de destekçi bulması büyük önem taşıyor.

(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)