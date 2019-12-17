ABD Senatosu, Türkiye'ye yaptırım öngören Savunma Bütçe Tasarısını 8'e karşı 86 oyla kabul etti

17.12.2019 22:25 | Son Güncelleme: 17.12.2019 22:25

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre'nin üst kanadı Senato, 2020 savunma bütçe tasarısını onayladı. Toplamda 738 milyar dolarlık bütçe tasarısı, geçen hafta Temsilciler Meclisi'nde de kabul edilmişti. Söz konusu tasarı, Başkan Donald Trump tarafından imzalanması halinde, yasalaşarak yürürlüğe girecek.



Tasarının Türkiye'ye bakan yönü ise, Rusya'dan S-400 savunma sistemi alması nedeniyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının sevkıyatını yasaklıyor olması. Euronews.com'da Görüntüle