ABD Senatosu Türkiye'ye yaptırım için harekete geçti: Yaptırım tasarısında neler var?

ABD Senatosu Türkiye'ye yaptırım için harekete geçti: Yaptırım tasarısında neler var?

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu üyeleri, Türkiye'nin Suriye'ye harekat başlatmasının ardından Ankara'ya yönelik yaptırımların yer aldığı bir kanun tasarısı hazırladı

10.10.2019 07:51
ABD Senatosu Türkiye'ye yaptırım için harekete geçti: Yaptırım tasarısında neler var?

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu üyeleri, Türkiye'nin Suriye'ye harekat başlatmasının ardından Ankara'ya yönelik yaptırımların yer aldığı bir kanun tasarısı hazırladı.


ABD Başkanı Donald Trump'a çoğu zaman destek vermesiyle tanınan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve muhalif Demokrat Senatör Chris Van Hollen tarafından hazırlanan öneride 8 maddede yaptırımlar öngörülüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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