ABD Senatosu Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayını onayladı ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) adayı John Ratcliffe'i onayladı.

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) adayı John Ratcliffe'i onayladı.

Temsilciler Meclisinde Teksas'ı temsil eden Ratcliffe'in DNI adaylığı için bugün Senato Genel Kurulunda oylama yapıldı.

Oylamada, 49 senatör "evet", 44 senatör de "hayır" oyu kullandı. Senatonun tüm Demokrat üyelerinin "hayır" oyu kullanması dikkati çekti.

Trump yanlısı tutumları ile öne çıkan Ratcliffe'in, gelecek günlerde yemin ederek görevine başlaması bekleniyor.

Senato İstihbarat Komitesi, 19 Mayıs'taki oylamada Ratcliffe'in adaylığını onaylamıştı.

Trump daha önce de Ratcliffe'i aday göstermişti

Ratcliffe, Trump'a yönelik yürütülen azil soruşturmasında başkanın savunma ekibinde yer almıştı.

DNI görevini daha önce sürdüren Dan Coats'un 15 Ağustos 2019'da görevinden ayrılacağını açıklamasının ardından Trump, Ratcliffe'i bu koltuk için aday göstermiş ancak Kongreden gelen itirazlar nedeniyle adaylığını geri çekmişti.

Bu görevi yaklaşık 2 yıldır sürdüren Coats, Rusya soruşturmasının başlangıcında, söz konusu seçimlere müdahale girişimlerinin Moskova merkezli olduğu açıklamalarını yapan isim olarak kayıtlara geçmişti.

ABD'deki istihbarat kurumlarının çatı kuruluşu olan DNI, özellikle 2016'daki ABD başkanlık seçimleri sürecinde Rusya'nın siber saldırılarla seçimlere müdahale girişimleriyle ilgili olarak önemli açıklamalara imza atmıştı.

Kaynak: AA