ABD Senatosu, Trump'ın Suudi Arabistan'a silah satış vetosunu engelleyemedi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Temsilciler Meclisi tarafından gönderilen ve ABD'nin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engellemeyi öngören tasarı vetosunu engelleyemedi.

Senato'da yapılan üç oylamada, 5 Cumhuriyetçi senatörün aleyhte oy kullanmasına rağmen yeterli salt çoğunluk sağlanamadı. Euronews.com'da Görüntüle