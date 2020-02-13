ABD Senatosu, Trump'ın İran'a savaş yetkilerini kısıtlayan yasayı onayladı
ABD Senatosu, Trump'ın İran'a askeri operasyon düzenleme yetkisini kısıtlayan yasayı onayladı
Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, Trump'ın İran'a askeri operasyon düzenleme yetkisini kısıtlayan yasayı onayladı.
Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 55 senatör tasarıya evet oyu verirken 45 senatör hayır oyu kullandı. Demokrat senatörlerin tümü evet oyu verirken 8 Cumhuriyetçi senatörün de Trump'ın savaş yetkilerini kısıtlamayı amaçlayan tasarıyı onaylaması dikkat çekti. Euronews.com'da Görüntüle