ABD Senatosu, Trump'ın İran'a savaş yetkilerini kısıtlayan yasayı onayladı
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ABD Senatosu, Trump'ın İran'a savaş yetkilerini kısıtlayan yasayı onayladı

ABD Senatosu, Trump'ın İran'a askeri operasyon düzenleme yetkisini kısıtlayan yasayı onayladı

13.02.2020 22:47 | Son Güncelleme: 13.02.2020 22:47
ABD Senatosu, Trump'ın İran'a savaş yetkilerini kısıtlayan yasayı onayladı

Senatosu, Trump'ın 'a askeri operasyon düzenleme yetkisini kısıtlayan yasayı onayladı.


Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 55 senatör tasarıya evet oyu verirken 45 senatör hayır oyu kullandı. Demokrat senatörlerin tümü evet oyu verirken 8 Cumhuriyetçi senatörün de Trump'ın savaş yetkilerini kısıtlamayı amaçlayan tasarıyı onaylaması dikkat çekti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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