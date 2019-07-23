ABD Senatosu tarafından yapılan oylama sonucu Mark Esper, ABD'nin yeni savunma bakanı olarak...
ABD Senatosu tarafından yapılan oylama sonucu Mark Esper, ABD'nin yeni savunma bakanı olarak seçildi.
ABD Senatosu tarafından yapılan oylama sonucu Mark Esper, ABD'nin yeni savunma bakanı olarak seçildi. - WASHINGTON
Kaynak: İHA
Termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği Adana'da, serinlemek isteyen gençler tehlikeye aldırış etmedi
Son Dakika Haberleri
19:47 ABD Senatosu tarafından yapılan oylama sonucu Mark Esper, ABD'nin yeni savunma bakanı olarak...