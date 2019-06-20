ABD Senatosu Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyecek yasa tasarısını onayladı

ABD Senatosu Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyecek yasa tasarısını onayladı

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engelleyecek yasa tasarısını kabul etti.

ABD Senatosu Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyecek yasa tasarısını onayladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu, Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engelleyecek yasa tasarısını kabul etti.

Peşembe günü Senato'da yapılan oylamada 45 "hayır" oyuna karşılık 53 "evet" oyuyla geçen tasarıya, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi senatörlerin destek vermesi dikkati çekti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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