ABD Senatosu, Rusya yaptırımlarını onaylamanın eşiğinde olduğunu açıkladı

ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ve Rütbeli Üye Jim Risch, Kongre'nin, Rusya'ya karşı geniş kapsamlı yaptırımları onaylamanın eşiğinde olduğunu söyledi. Yaptırımların içeriğine dair açıklama yapan iki senatör, Rus bankalarının SWIFT'ten çıkarılmasının söz konusu olabileceği ve Rusya'nın petrol üretiminin hedef alınabileceğini kaydetti.

Senatör Menendez ve Senatör Risch, dün sabah CNN'e yaptıkları açıklamaları komitenin kendi sitesinde yer vererek ABD Kongresi'nin Rusya'ya uygulanacak kapsamlı yaptırımları onaylamanın eşiğinde olduğunu duyurdu. Senatör Menendez, kapsamlı yaptırımları içeren iki taraflı (bipartisan) '2022 Ukrayna Egemenlik Yasasını Savunma' adlı yasanın Rusya'nın ekonomisine ezici yaptırımlar uygulayacağını belirtti.