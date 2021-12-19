ABD Senatosu, Rahm Israel Emanuel'in Tokyo Büyükelçiliğine atanmasına onay verdi
AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın, Rahm Israel Emanuel'i Tokyo Büyükelçisi olarak atamasını onayladı.
ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın, Rahm Israel Emanuel'i Tokyo Büyükelçisi olarak atamasını onayladı.
Senatoda Emanuel'in adaylığı, 21'e karşı 48 oyla kabul edildi.
Siyasi kariyerinde 3 dönem Kongre üyeliği geçmişi olan Emanuel, eski ABD başkanlarından Barack Obama'nın Beyaz Saray Personel Müdürlüğü, Bill Clinton yönetiminde de kıdemli danışman görevlerinde bulundu.
2011-2019'da iki dönem Chicago Belediye Başkanlığı yapan 62 yaşındaki Emanuel, Temmuz 2019'dan beri boş bulunan ABD'nin Tokyo Büyükelçisi koltuğuna oturacak.
Başkan Biden, Emanuel'in Tokyo Büyükelçisi adayı olduğunu ağustos ayında duyurmuştu.
AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet