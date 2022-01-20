ABD Senatosu "oy kullanma haklarının korunmasına" ilişkin tasarıyı reddetti

ABD Senatosu, Demokratların "oy kullanma haklarının korunmasına" ilişkin sunduğu tasarıyı, 1 gün süren tartışmaların ardından reddetti.

ABD Senatosu Genel Kurulu'nda, aylardır gündemde olan "oy kullanma haklarının korunmasına" dair tasarı için oturum düzenlendi.

Yaklaşık 1 gün süren tartışmaların ardından 100 sandalyeli kurulda yapılan oylamada tasarı, gerekli 60 "evet" oyuna ulaşamadı ve reddedilmiş oldu.

Cumhuriyetçiler, söz konusu tasarının, Demokratların "seçimleri manipüle etme" çalışması olduğunu iddia ederek "hayır" oyu kullandı.

Tasarı, 49 "evet" oyuna karşı, 51 "hayır" oyu aldı.

Tasarının 60 oyla değil de 100 senatörün salt çoğunluğuyla geçmesi için gerekli olan "filibuster" kuralını değiştirmek için yapılan oylamada ise Demokrat Senatörler Joe Manchin ve Kirsten Sinema'nın "hayır" oyu kullanması ile bu kural da geçememiş oldu.

ABD'de "oy kullanma hakları" tartışması

ABD'de birçok Cumhuriyetçi eyalette kabul edilen ve kişilerin oy kullanma haklarını kısıtlayan tasarılar tepkilere yol açmıştı. Bunun üzerine Demokratlar, kişilerin oy haklarının korunması konusunda hazırladıkları tasarıyı Temsilciler Meclisinde geçirmiş ancak yapılan ön yoklamalarda tasarı, 100 sandalyeli Senato'da geçmesi için gerekli olan 60 "evet" oyuna ulaşamayınca süreç tıkanmıştı.

Oy hakları savunucuları ise Senatonun çoğunluğunu elinde tutan Demokratlardan, "filibuster" ismi verilen yöntemi kullanmalarını ve oy sınırını 51'e indirmelerini talep ediyor. Dengenin 50 Cumhuriyetçi-50 Demokrat olduğu Senatoda oy sınırı düşerse "Senato Başkanı" sıfatı taşıyan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oyu ile tasarı yasalaşabiliyor.