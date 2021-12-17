ABD Senatosu, Nicholas Burns'ün Pekin Büyükelçiliğine atanmasına onay verdi

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın diplomat Nicholas Burns'ü Pekin Büyükelçisi olarak atamasını onayladı.

Senatoda yapılan oylamada Burns'ün adaylığı, 18 aleyhte oya karşı 75 oyla kabul edildi.

Daha önce ABD'nin NATO Daimi Temsilciliğini yapan Burns, 2005-2008 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görev almıştı.

Deneyimli bir diplomat olan Burns'ün atamasının, önceki yıllarda Pekin'de görev yapan siyaset kökenli büyükelçilerden farklı bir tercihi yansıttığı yorumları yapılıyor.

Başkan Biden, Burns'ün Pekin Büyükelçisi adayı olduğunu 21 Ağustos'ta duyurmuştu.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

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