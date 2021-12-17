ABD Senatosu, Nicholas Burns'ün Pekin Büyükelçiliğine atanmasına onay verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Senatosu, Nicholas Burns'ün Pekin Büyükelçiliğine atanmasına onay verdi

ABD Senatosu, Nicholas Burns'ün Pekin Büyükelçiliğine atanmasına onay verdi
AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın diplomat Nicholas Burns'ü Pekin Büyükelçisi olarak atamasını onayladı.

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın diplomat Nicholas Burns'ü Pekin Büyükelçisi olarak atamasını onayladı.

Senatoda yapılan oylamada Burns'ün adaylığı, 18 aleyhte oya karşı 75 oyla kabul edildi.

Daha önce ABD'nin NATO Daimi Temsilciliğini yapan Burns, 2005-2008 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görev almıştı.

Deneyimli bir diplomat olan Burns'ün atamasının, önceki yıllarda Pekin'de görev yapan siyaset kökenli büyükelçilerden farklı bir tercihi yansıttığı yorumları yapılıyor.

Başkan Biden, Burns'ün Pekin Büyükelçisi adayı olduğunu 21 Ağustos'ta duyurmuştu.

Kentucky'deki hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzakta bulundu: Tüylerim diken diken oldu

Kentucky'deki hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzakta bulundu: Tüylerim diken diken oldu

 ABD'den Türkiye ile Ermenistan'ın karşılıklı özel temsilci atamasına destek

ABD'den Türkiye ile Ermenistan'ın karşılıklı özel temsilci atamasına destek

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title