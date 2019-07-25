ABD Senatosu'ndan Suudi Kraliyet ailesine yaptırım

ABD Senatosu'ndan Suudi Kraliyet ailesine yaptırım

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Suudi Kraliyet ailesine bazı yaptırımlar uygulanmasına ve bu ülkeye bir kısım silahların satışının engellenmesine olanak tanıyan bir yasayı onayladı

ABD Senatosu'ndan Suudi Kraliyet ailesine yaptırım

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Suudi Kraliyet ailesine bazı yaptırımlar uygulanmasına, bu ülkeye bir kısım silahların satışının engellenmesine olanak tanıyan bir yasayı onayladı.

Başkan Donald Trump'ın veto etmesinin beklendiği yasaya aralarında 3 Cumhuriyetçi'nin de bulunduğu 13 Senatör 'evet', 9 Senatör ise 'hayır' oyu verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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