ABD Senatosu'ndan Suudi Kraliyet ailesine yaptırım
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Suudi Kraliyet ailesine bazı yaptırımlar uygulanmasına ve bu ülkeye bir kısım silahların satışının engellenmesine olanak tanıyan bir yasayı onayladı
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Suudi Kraliyet ailesine bazı yaptırımlar uygulanmasına, bu ülkeye bir kısım silahların satışının engellenmesine olanak tanıyan bir yasayı onayladı.
Başkan Donald Trump'ın veto etmesinin beklendiği yasaya aralarında 3 Cumhuriyetçi'nin de bulunduğu 13 Senatör 'evet', 9 Senatör ise 'hayır' oyu verdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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