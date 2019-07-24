ABD Senatosu'ndan savunma bakanı adayı Mark Esper'e onay

ABD Senatosu'ndan savunma bakanı adayı Mark Esper'e onay

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Savunma Bakanlığı için aday gösterdiği Mark Esper’e onay verdi. Esper'in adaylığı 8 ‘hayır’ oyuna karşı 90 ‘evet’le kabul edildi.

ABD Senatosu'ndan savunma bakanı adayı Mark Esper'e onay

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Savunma Bakanlığı için aday gösterdiği Mark Esper'e onay verdi. Esper'in adaylığı 8 'hayır' oyuna karşı 90 'evet'le kabul edildi.

Söz konusu sekiz 'hayır' oyunun dördü, 2020 Başkanlık seçimlerinin Demokrat aday adayları Cory Booker, Kirsten Gillibrand, Kamala Harris ve Amy Klobuchar'dan geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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