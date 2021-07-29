ABD Senatosu, 2.1 milyar dolarlık harcama bütçesini onayladı
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ABD Senatosu, 2.1 milyar dolarlık harcama bütçesini onayladı

ABD Senatosu, 2.1 milyar dolarlık harcama bütçesini onayladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Senatosu'nda yapılan oylamada Kongre binasının güvenliğini artırmak ve Afganistan'dan ABD'ye yardım ettikleri için tahliye edilen Afganlar için 2.1 milyar dolarlık acil harcama bütçesini onaylandı.

ABD Senatosu'nda yapılan oylamada Kongre binasının güvenliğini artırmak ve Afganistan'dan ABD'ye yardım ettikleri için tahliye edilen Afganlar için 2.1 milyar dolarlık acil harcama bütçesini onaylandı.

ABD Senatosu'nda bugün yapılan oylama ile 6 Ocak'taki kanlı Kongre baskını sonrası Kongre binasını güvenliğini artırmak ve Afganistan'da ABD'ye yardım ettikleri için tahliye edilen Afganlar için 2.1 milyar dolarlık acil harcama bütçesini oy birliği ile onaylandı. Bütçenin 1 milyar dolarlık kısmı tahliye edilen Afganlar ve aileleri için ayrıldı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin düzenlediği baskın nedeni ile aylarca Kongre binası ve çevresinde görevlendirilen Ulusal Muhafız birliklerine ödenecek 521 milyon dolar yer alan bütçe, bölgede artan güvenlik önlemleri için ise 300 milyon dolar içeriyor. Bütçede, Kongre polisinin fazla mesai masraflarının karşılanması, yeni polis memurlarının işe alınması ve diğer masrafların karşılanması için 71 milyon dolar yer alıyor.

Bütçe ayrıca, acil durumlarda yardımcı olmaları için diğer kolluk kuvvetleriyle karşılıklı yardım anlaşmaları için de 35,4 milyon dolar içeriyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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