ABD Senatosu Janet Yellen'ın Hazine Bakanlığı'nı onayladı

ABD Senatosu, ABD Başkanı Joe Biden'ın adayı Janet Yellen'ın Hazine Bakanlığı görevine getirilmesini, 15 karşı oya karşı, 84 oy ile onayladı.

Daha önce, 26 üyeli ABD Senatosu Finans Komitesi'nde yapılan oylamada da, Yellen'ın adaylığı, oybirliğiyle onaylanarak Senato'ya yollanmıştı.

ABD Senato'su Finans Komitesi'nde geçen hafta düzenlenen, Hazine Bakanlığı adaylık duruşmasında konuşan Yellen, bununla birlikte faizlerin yükselme riski de bulunduğuna dikkat çekerek, bu nedenle "sürdürülebilir ve sorumlu bir politika" oluşturmak gerektiğinin altını çizdi.Yellen'ın yeni görevindeki ilk işi, Covid-19 salgını ve küresel kapanmaların neden olduğu ekonomik sorunların aşılması sürecini yönetmek olacak.ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2014-2018 yıllarında Başkanı olan 74 yaşındaki Yellen, 232 yıllık ABD tarihinin ilk kadın Hazine Bakanı oluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı