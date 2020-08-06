ABD Senatosu, hükümet çalışanlarına TikTok'u yasakladı
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ABD Senatosu, hükümet çalışanlarına TikTok'u yasakladı

ABD Senatosu, hükümet çalışanlarının mobil cihazlarına Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u indirmeyi yasaklayan yasa tasarısını oy birliği ile onayladı.

ABD Senatosu, hükümet çalışanlarına TikTok'u yasakladı
06.08.2020 22:33 | Son Güncelleme: 06.08.2020 22:37

ABD Senatosu, hükümet çalışanlarının mobil cihazlarına Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u indirmeyi yasaklayan yasa tasarısını oy birliği ile onayladı.

ABD'de Çinli ByteDance şirketine ait sosyal medya uygulaması TikTok gerilimi sürüyor. ABD Senato Genel Kurulu'na Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley'in öncülüğünde federal hükümet çalışanlarının mobil cihazlarına TikTok'u indirmesinin yasaklanmasını içeren yasa tasarısı, bugün oylandı. Söz konusu tasarı, tüm senatörlerin evet oyu kullanması ise oy birliğiyle Senato'dan geçti. Senatör Hawley oylama sonrası yaptığı açıklamada, TikTok'un ulusal güvenlik riski oluşturduğunu ifade etti. Tasarının yasalaşması için Başkan Donald Trump'ın imzası gerekiyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, TikTok'un ülkesinde yasaklanacağını bildirmişti. Trump, "TikTok'u Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklıyoruz" diyerek yasağı uygulamak için yeni bir kararname imzalayacağını ya da acil durum yetkilerini kullanabileceğini ifade etmişti. Trump 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada ise, "TikTok'u, Microsoft ya da başka bir ABD'li şirkete satılmadığı takdirde 15 Eylül'de kapatacağız" demişti.

ABD genelinde ve dünya çapında 800 milyon aktif kullanıcıya sahip olan TikTok'un, kullanıcılarının kişisel bilgilerini Çin yönetimine bildirdiği iddia ediliyordu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Manşet

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