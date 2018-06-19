ABD Senatosu F-35'lerin Türkiye'ye Satışını Askıya Alan Tasarıyı Kabul Etti, Ankara Tepkili

ABD Senatosu, ABD Savunma Bakanlığı'nın 2019 mali yılında bütçesini düzenleyen yasa tasarısını 10'a karşı 85 oyla kabul etti.

Ulusal Yetkilendirme Yasası (NDAA) olarak bilinen tasarının Türkiye'yi ilgilendiren bölümünde F-35 savaş uçaklarının Donald Trump yönetimi Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alarak NATO'yu tehdit etmediği ve ABD vatandaşlarını tutuklamadığını ispatlamasının ardından satışının gerçekleşebileceği ifade edildi.

Yasa tasarısında Ekim 2016'da Gülen yapılanmasına üye olmak suçlamasıyla tutuklanan ABD'li pastör Andrew Craig Brunson kastediliyor.

Başbakan Binali Yıldırım ise tasarının kabulüne ilişkin "ABD'deki bu teşebbüsler esef verici, stratejik ortaklığın ruhuna aykırı. Bu talihsiz bir gelişme, alternatifsiz değiliz. Bu ambargolar zafiyete neden olmaz" ifadelerini kullandı.

Tasarının onayı için önce Senato ve Temsilciler Meclisi'nin bir araya gelerek, ortak bir metin üzerinde uzlaşma sağlaması gerekiyor.

Bunun sağlanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunulacak ve yasalaşmış olacak.



NDAA'in yasalaşma sürecinin aylarca sürmesi bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yıllık savunma politikaları yasa tasarısında Türkiye'ye F-35'ler de dahil olmak üzere "büyük savunma sanayi teçhizatlarının" teslimatının dondurulması istenmişti.

Tasarının Senato'daki versiyonunda ise Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması talep ediliyor. Tasarıların yasalaşacak olan nihai versiyonlarında nasıl bir düzenleme yer alacağı ise henüz bilinmiyor.