ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyeleri, Sudan geçiş yönetimine destek mesajı verdi
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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyeleri, Sudan geçiş yönetimine destek mesajı verdi

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyeleri, Sudan geçiş yönetimine destek mesajı verdi
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan'da temaslarda bulunan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi heyeti, Washington'un Sudan geçiş yönetimine desteğini ifade etti.

Sudan'da temaslarda bulunan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi heyeti, Washington'un Sudan geçiş yönetimine desteğini ifade etti.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Christopher Coons ve Senatör Chris Van Hollen'i başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede iki ülke arasındaki ortak iş birliğini geliştirme ve ilişkileri daha geniş ufuklara taşımanın yolları ele alındı.

Burhan, ABD heyetini, Etiyopya ile sınır anlaşmazlığı ve Hedasi Barajı kriziyle ilgili Sudan'ın tutumu hakkında bilgilendirdi.

Geçiş dönemine verdiği desteği vurgulayan heyet, Sudan'ın bölgesel ve uluslararası toplumla bütünleşmesine yardımcı olma sözü verdi.

Heyet, Sudan'ın terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarılmasının Hartum ile Washington arasındaki ikili ilişkileri geliştireceğini ve tüm siyasi, askeri ve ekonomik alanlarda ortak iş birliğini pekiştireceğini belirtti.

Kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa ulaşmak için tarafları barış sürecine girmeye teşvik eden ABD heyeti, demokratikleşme sürecini destekleme ve barış sürecini pekiştirmeyi taahhüt etti.

Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Christopher Coons'u, Sudan'daki demokratik geçiş sürecini destekleyici rolü sebebiyle devlet nişanı ile ödüllendirdi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyeleri, Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanı Yasir Abbas ile Hedasi Barajı meselesi, Maliye Bakanı Cibril İbrahim ile de ABD'nin 700 milyon dolarlık kalkınma yardımı sözüyle ilgili konuları görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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