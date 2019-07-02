ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sattığı...
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sattığı silahların Libya'daki Hafter'e bağlı güçlerin elinde bulunması konusunda soruşturma istediği öğrenildi.
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sattığı silahların Libya'daki Hafter'e bağlı güçlerin elinde bulunması konusunda soruşturma istediği öğrenildi. - WASHINGTON
Kaynak: İHA
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