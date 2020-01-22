ABD Senatosu, Demokratların "Beyaz Saray'dan belge" talebini reddetti
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ABD Senatosu, Demokratların "Beyaz Saray'dan belge" talebini reddetti

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil yargılamasının yapıldığı Senato'daki Cumhuriyetçiler, Demokratların "Beyaz Saray Ukrayna konusundaki belgeleri mahkemeye sunsun" şeklindeki önergesini reddetti

22.01.2020 08:32 | Son Güncelleme: 22.01.2020 08:32
ABD Senatosu, Demokratların

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 'ın yargılandığı Senato'daki ilk azil duruşmasında Cumhuriyetçiler, 'dan belge talep eden Demokratların önergesini reddetti.


Senato Genel Kurulu'nda salı günü yerel saatle 13.00'te başlayan ilk azil duruşması, Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki keskin ayrışmaları bir kez daha ortaya koydu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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