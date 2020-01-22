ABD Senatosu, Demokratların "Beyaz Saray'dan belge" talebini reddetti

22.01.2020 08:32 | Son Güncelleme: 22.01.2020 08:32

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yargılandığı Senato'daki ilk azil duruşmasında Cumhuriyetçiler, Beyaz Saray'dan belge talep eden Demokratların önergesini reddetti.



Senato Genel Kurulu'nda salı günü yerel saatle 13.00'te başlayan ilk azil duruşması, Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki keskin ayrışmaları bir kez daha ortaya koydu. Euronews.com'da Görüntüle