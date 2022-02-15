ABD Senatosu, Biden'ın FDA Komiseri adayını onayladı - Haberler
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ABD Senatosu, Biden'ın FDA Komiseri adayını onayladı

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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ABD Senatosu, Biden'ın FDA Komiseri adayını onayladı

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Komiserliği görevine aday gösterdiği Robert Califf'in adaylığını onayladı.

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın Gıda ve İlaç İdaresi ( Fda ) Komiserliği görevine aday gösterdiği Robert Califf'in adaylığını onayladı.

Senato Genel Kurulu, Biden'ın FDA komiseri adayı için oylama yaptı.

Califf'in adaylığı, 46 Senatörün "hayır" oyuna karşı 50 Senatörün "evet" oyuyla onaylandı.

Biden'ın göreve başladığı 20 Ocak 2021'den bu yana boş olan FDA Komiserliği koltuğu Califf'in göreve başlamasıyla dolmuş olacak.

FDA, ABD'de 900 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği Kovid-19'la mücadelede rol alan en etkin kurumlardan biri özelliğini taşıyor.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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