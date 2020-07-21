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ABD Senatosu Bankacılık Komitesinden Trump'ın Fed üyeliği için desteklediği adaylara onay

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterdiği Judy Shelton ve Christopher Waller'ın adaylığını onayladı.

ABD Senatosu Bankacılık Komitesinden Trump'ın Fed üyeliği için desteklediği adaylara onay
21.07.2020 22:55 | Son Güncelleme: 21.07.2020 22:58

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterdiği Judy Shelton ve Christopher Waller'ın adaylığını onayladı.

Shelton'ın adaylığı 12'ye karşı 13 oyla ve Waller'ın adaylığı 7'ye karşı 18 oyla kabul edildi.

İki ismin Fed Yönetim Kurulu üyeliğine adaylığı, Bankacılık Komitesince onaylanmasının ardından Senato Genel Kurulunun onayına sunulacak.

Başkan Donal Trump, Temmuz 2019'da, Fed Yönetim Kurulunda boşta olan iki sandalye için ekonomist Judy Shelton ile St. Louis Fed Başkan Yardımcısı ve Araştırma Direktörü Christopher Waller'ı desteklediğini duyurmuştu.

ABD başkanlık seçimleri sürecinde 2016'da Trump'ın seçim kampanyasının ekonomik danışmanlığını da yürüten Shelton, altın standardına geri dönülmesi fikrini savunarak tartışmaların odağı olmuştu.

Fed, yönetim kurulu başkanı liderliğindeki bir kurul tarafından yönetiliyor. Söz konusu yönetim kurulu 7 üyeden oluşuyor.

Kaynak: AA

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