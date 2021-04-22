ABD Senatosu Asya kökenlilere karşı nefret suçlarının önlenmesine yönelik tasarıyı onayladı

ABD Senatosu, ülkede Kovid-19 döneminde Asya kökenlilere karşı artan nefret suçlarının engellenmesine yönelik yasa tasarını kabul etti.

ABD Senatosu, ülkede Kovid-19 döneminde Asya kökenlilere karşı artan nefret suçlarının engellenmesine yönelik yasa tasarını kabul etti.

ABD'de özellikle Kovid-19 salgını döneminde Asyalı Amerikalılara yönelik nefret suçlarının gündeme gelmesinin ardından hazırlanan yasa tasarısı bugün Senato'da oylandı.

100 sandalyeli Senatoda 94 Senatörün "evet" oyu ile onaylanan yasa tasarısına, tek "hayır" oyunu Missouri Senatörü Cumhuriyetçi Josh Hawley kullandı.

Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer ise tasarının geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, Asyalı Amerikalıların endişelerini anladıklarını vurgulayarak, "Bu tasarıyı geçirerek, çok net bir mesaj gönderiyoruz: Nefret suçlarını asla hoş görmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tasarının yasalaşması için önce Temsilciler Meclisinin ardından da ABD Başkanı Joe Biden'ın onayı gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan