ABD Senatosu Afgan mültecilere yönelik yardımları kısıtlayan düzenlemeyi reddetti - Haberler
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ABD Senatosu Afgan mültecilere yönelik yardımları kısıtlayan düzenlemeyi reddetti

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
ABD Senatosu Afgan mültecilere yönelik yardımları kısıtlayan düzenlemeyi reddetti

ABD Senatosu, ABD'ye gelen Afgan mültecilere yönelik yardımlara kısıtlama getiren yasal düzenlemeyi reddetti.

ABD Senatosu, ABD'ye gelen Afgan mültecilere yönelik yardımlara kısıtlama getiren yasal düzenlemeyi reddetti.

ABD'de hükümetin kapanmasını önlemek için hazırlanan geçici bütçedeki madde ve değişiklikler bugün de Senatoda görüşülüyor.

Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'ın sponsorluğunda sunulan ve 31 Mart 2023'ten sonra Afgan mültecilere sağlanan barınma, tıp, yemek ve diğer yardımların kesilmesini öngören yasal düzenleme Senatoda oylandı.

Söz konusu düzenlemeye 50 Demokrat senatörün hepsi "hayır" oyu verirken, 50 Cumhuriyetçi senatörün hepsi "evet" oyu verdi. Salt çoğunluğa ulaşamayan tasarı reddedilmiş oldu.

Söz konusu düzenlemede Afgan mültecilere yardımların kesilmesinin yanı sıra mültecilerin ehliyet almasının zorlaştırılması, İç Güvenlik Bakanlığının Afgan sığınmacıların incelemelerini daha hızlı tamamlaması gibi maddeler de yer alıyordu.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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