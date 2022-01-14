ABD Senatosu 6 Ocak olayları için sosyal medya devlerine mahkeme celbi gönderdi

ABD Senatosu'nun '6 Ocak Başkent İsyanlarını' araştırma ve soruşturma amacıyla kurulan komitesi, Facebook (Meta), Twitter, Reddit ve Youtube'a (Alphabet) Ağustos ayında istenilen bilgileri göndermedikleri gerekçesiyle mahkeme celbi gönderdi.

ABD Senatosu dün yaptığı açıklamada "Komite, 6 Ocak'ta ABD başkentine yönelik saldırı ve sebepleriyle ilgili soruşturmasının bir parçası olarak dört sosyal medya şirketine mahkeme celbi gönderdi. Önceki bilgi taleplerine yetersiz yanıt verilmesinden sonra Komite, yanlış bilgilerin yayılması, 2020 seçimlerini bozma çabaları, iç şiddet içeren aşırılık ve 2020 seçimlerinde dış etki ile ilgili olarak Alphabet, Meta, Reddit ve Twitter'dan kayıtlar talep ediyor" ifadelerini kullandı.

Thompson açıklamasında sosyal medya şirketlerinin istenilen bilgileri ve kayıtları kendilerine göndermemesini vurgulayarak "Aylarca uğraştıktan sonra hala bu temel soruları yanıtlamak için gerekli belgelere ve bilgilere sahip olmamamız hayal kırıklığı yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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