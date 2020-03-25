ABD Senatosu, 2 trilyonluk korona destek paketinde uzlaştı ABD Senatosu'nda, 2 trilyon dolarlık korona virüs ekonomik teşvik paketi üzerinde anlaşmaya varıldı.

ABD Senatosu'nda, 2 trilyon dolarlık korona virüs ekonomik teşvik paketi üzerinde anlaşmaya varıldı.

ABD'de yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Senato'ya sunulan 2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi üzerinde anlaşmanın sağladığı açıklandı. ABD Kongresinde, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında sert tartışmalara neden olan korona virüs salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için Senato'ya sunulan 2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi tasarısı üzerinde anlaşmaya varıldığı belirtildi. 2 trilyon dolarlık tasarısının ABD Senatosu'nda oylanarak yasalaşması bekleniyor.

Demokratlar Parti, 2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini Senato'da iki kez engellemişlerdi.

(İHA)

Kaynak: İHA