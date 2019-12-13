Abd senatosu, 1915 olaylarını 'ermeni soykırımı' olarak niteleyen tasarıyı kabul etti
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Abd senatosu, 1915 olaylarını 'ermeni soykırımı' olarak niteleyen tasarıyı kabul etti

ABD Senatosu, 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak niteleyen tasarıyı kabul ettiABD, (DHA)- ABD Senatosu, 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak niteleyen tasarıyı oy birliği ile kabul etti.

13.12.2019 10:39 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:43
Abd senatosu, 1915 olaylarını 'ermeni soykırımı' olarak niteleyen tasarıyı kabul etti

ABD Senatosu, 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak niteleyen tasarıyı kabul etti

ABD, ()- ABD Senatosu, 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak niteleyen tasarıyı oy birliği ile kabul etti.

Tasarı daha önce Temsilciler Meclisi'nde 11'e karşı 405 oyla kabul edilmiş ancak 3 kez Senato tarafından engellenmişti. Söz konusu tasarı, bu kez Senato'da kabul edildi.

Tasarının yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'ın onayı gerekiyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Abd senatosu, 1915 olaylarını 'ermeni soykırımı' olarak niteleyen tasarıyı kabul etti
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