Abd senatosu, 1915 olaylarını 'ermeni soykırımı' olarak niteleyen tasarıyı kabul etti
ABD Senatosu, 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak niteleyen tasarıyı kabul ettiABD, (DHA)- ABD Senatosu, 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak niteleyen tasarıyı oy birliği ile kabul etti.
ABD Senatosu, 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak niteleyen tasarıyı kabul etti
ABD, (DHA)- ABD Senatosu, 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak niteleyen tasarıyı oy birliği ile kabul etti.
Tasarı daha önce Temsilciler Meclisi'nde 11'e karşı 405 oyla kabul edilmiş ancak 3 kez Senato tarafından engellenmişti. Söz konusu tasarı, bu kez Senato'da kabul edildi.
Tasarının yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'ın onayı gerekiyor.