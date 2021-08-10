ABD Senatosu 1 trilyon dolarlık altyapı paketini onayladı
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ABD Senatosu 1 trilyon dolarlık altyapı paketini onayladı

ABD Senatosu 1 trilyon dolarlık altyapı paketini onayladı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan 1 trilyon dolarlık altyapı paketini onayladı.

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan 1 trilyon dolarlık altyapı paketini onayladı.

Senato Genel Kurulundaki oylamada 69 senatör tasarının lehinde, 30 senatör aleyhinde oy kullandı.

Demokratların tamamı altyapı tasarısı için "evet" oyu kullanırken Cumhuriyetçilerden 19 senatör tasarıyı destekledi.

Biden'ın mart sonunda açıkladığı altyapı paketi, Senatodaki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında uzun süredir devam eden müzakerelerin ardından oylamaya sunuldu.

İki partinin üzerinde çalıştığı altyapı tasarısının Senatoda onaylanması "Biden'ın zaferi" olarak yorumlandı.

Senatonun onayını alan tasarının bir sonraki durağı Temsilciler Meclisi olacak.

Yeni altyapı yatırımlarına 550 milyar dolarlık kaynak ayrılıyor

Altyapı paketi kapsamında 8 yıl içinde yaklaşık 1 trilyon dolarlık harcama yapılması planlanıyor.

Yeni altyapı yatırımlarına 550 milyar dolarlık kaynağın ayrıldığı pakette, "ulaşım" kaleminde en çok bütçe 110 milyar dolar ile yollar, köprüler ve büyük projeler için öngörülüyor.

Paketle elektrik şebekeleri için 73 milyar, demir yolları için 66 milyar, geniş bant internet erişiminin genişletilmesi için 65 milyar, su altyapısı için 55 milyar, çevresel projeler için 50 milyar, toplu taşıma için 39 milyar ve havalimanı projeleri için 25 milyar dolarlık kaynak ayrılıyor.

Kongre Bütçe Ofisi, altyapı tasarısının federal bütçe açığını 10 yılda 256 milyar dolar artıracağını tahmin ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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