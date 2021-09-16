ABD Senato ofisleri, cumartesi düzenlenecek gösteri öncesi kapatılacak - Haberler
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ABD Senato ofisleri, cumartesi düzenlenecek gösteri öncesi kapatılacak

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
ABD Senato ofisleri, cumartesi düzenlenecek gösteri öncesi kapatılacak

ABD'de aşırı sağcı grupların başkent Washington'daki Kongre yakınlarında 18 Eylül Cumartesi düzenleyeceği gösteri nedeniyle Senato'ya bağlı ofisler yarın kapalı olacak.

ABD'de aşırı sağcı grupların başkent Washington'daki Kongre yakınlarında 18 Eylül Cumartesi düzenleyeceği gösteri nedeniyle Senato'ya bağlı ofisler yarın kapalı olacak.

ABD merkezli haber sitesi Axios'un konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, güvenlik güçleri Kongre yerleşkesinin etrafında güvenlik önlemlerini genişletirken, Kongrenin iki kanadı olan Senato ve Temsilciler Meclisi de kendi önlemlerini alıyor.

Söz konusu önlemler kapsamında Senato ofisleri, cuma günü kapalı olacak ve çalışanlar uzaktan çalışma ile görevlerini yürütecek.

Kongredeki önlemler kapsamında, bina çevresine demir bariyerler yerleştirilmiş, Ulusal Muhafızlar ve çevre şehirlerdeki polisler bölgeye takviye edilmişti.

ABD'de aşırı sağcı gruplar, 6 Ocak Kongre baskınında tutuklanan ya da gözaltına alınan kişiler için "6 Ocak için Adalet" adı altında Kongre binası çevresinde 18 Eylül'de gösteri düzenlemeye hazırlanıyor.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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Haber: ABD Senato ofisleri, cumartesi düzenlenecek gösteri öncesi kapatılacak - Haberler
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