ABD Senato Heyeti Güney Veziristan'ı Ziyaret Etti

ABD Senatosundan bir heyet, Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Güney Veziristan bölgesini ziyaret etti.



Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Senatör John McCain başkanlığındaki Amerikalı senatörlerden oluşan heyetin, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cavid Kamar Bacva eşliğinde kuzeybatıdaki bölgeye gittiği belirtildi.



Açıklamada, ziyarette, Pakistan-Afganistan sınırındaki güvenlik durumuna ve son dönemde alınan önlemlere ilişkin heyete bilgi verildiği kaydedildi.



Senatörlere, Güney Veziristan'daki sosyo-ekonomik gelişmelere ilişkin de brifing verildiğine işaret edilen açıklamada, yürütülen ve tamamlanan altyapı çalışmalarının havadan gösterildiği ifade edildi.



Senatör McCain, yaptığı açıklamada, Washington ve İslamabad arasındaki iş birliğinin bölgesel barış için gerekli olduğunu belirtti.



Bu yılın mart ayında Rus yetkililer de Kuzey ve Güney Veziristan'ı ziyaret etmiş, Rus ordusu, geçen aylarda Pakistan ordusuyla ortak tatbikat yapmıştı.



Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in Dış İlişkiler Danışmanı Sertaç Aziz, geçen hafta Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile başkent İslamabad'da bir araya gelmişti. İkili, İslamabad ile Kabil yönetimleri arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla masaya yatıracak dışişleri bakanları düzeyinde diyalog süreci başlatılması konusunda uzlaşmaya varmıştı.