ABD seçimlerini kim kazandı? ABD başkanlık seçimi sonuçları ne zaman, kim kazandı? Türkiye saatiyle Amerika seçimleri kaçta açıklanacak?

ABD seçimlerininin açıklanmasına saatler kala birçok soru gündeme geldi. Donald Trump ile Joe Biden başkanlık için yarışıyor. Peki ABD seçimlerini kim kazandı? ABD başkanlık seçimi sonuçları ne zaman, kim kazandı? Türkiye saatiyle Amerika seçimleri kaçta açıklanacak? ABD seçimleri nasıl oluyor?

ABD seçimlerininin açıklanmasına saatler kala birçok soru gündeme geldi. Donald Trump ile Joe Biden başkanlık için yarışıyor. Peki ABD seçimlerini kim kazandı?ABD başkanlık seçimi sonuçları ne zaman, kim kazandı? Türkiye saatiyle Amerika seçimleri kaçta açıklanacak? ABD seçimleri nasıl oluyor?

ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NASIL OLUYOR?

2020 ABD başkanlık seçimleri, 3 Kasım 2020 Salı günü yapılması planlanan ABD'nin 59'uncu başkanlık seçimi olacak seçimlerdir. Seçmenlerin seçeceği Seçiciler kurulu, 14 Aralık 2020 tarihinde, başkanı ve başkan yardımcısını seçecektir. Hiçbir adayın seçimi kazanmak için gereken en az 270 seçim oyu alamaması durumunda, ABD Temsilciler Meclisi en fazla oyu alan adayı üç aday arasından başkan seçecek, ABD Senatosu ise kalan iki adaydan başkan yardımcısını seçecektir. Seçimler Temsilciler Meclisi, Senato ve çeşitli yerel seçimlerle eş zamanlı gerçekleştirilmektedir.

SEÇMEN NASIL OY KULLANIYOR?

ABD'de oy kullanma usülleri eyaletten eyalete farklılık gösteriyor. Belirlenen seçim merkezlerinde oy kullanma seçeneği her eyalette varken, posta yolu ile oy kullanmak da mümkün.

Bazı eyaletlerde seçmene doğrudan oy pusulaları gönderilirken, bazı eyaletler seçmenin posta yoluyla oy kullanmak için başvuruda bulunması gibi ek şartlar koşuyor. Bu yıl COVID-19 pandemisi sebebiyle seçmenin, geçmiş yıllara göre daha yüksek bir oranda posta oyu kullanacağı tahmin ediliyor.

3 Kasım'da aslında posta yoluyla oy pusulası göndermeyen seçmenler sandık başına gidecek. Yine sandıkların açılma ve kapanma saatleri de eyaletten eyalete değişiklik gösteriyor. Ancak tüm eyaletlerde oy verme işlemi, 4 Kasım 2020 günü Türkiye saati ile 05.00'da sona erecek.

ABD'DE BAŞKAN NASIL BELİRLENMEKTEDİR?

ABD'de halk oylamasında en yüksek oyu alan aday doğrudan başkan sıfatını alamıyor. Başkanın belirlenmesi dolaylı bir yoldan, Seçici Kurul aracılığıyla yapılıyor.

Seçmen, kayıtlı olduğu eyalette Seçici Kurul'da yer alacak delegeleri seçiyor. Bu delegeler, daha önce parti kurultaylarında belirlenmiş olan delegeler. Eyalette en çok oyu alan parti, o eyalet adına Seçici Kurul'a delegelerini gönderme hakkını da kazanmış oluyor.

Seçici Kurul'da toplam 538 delege yer alıyor. Başkan seçilmek için 270 delegeyi toplamak gerekmektedir. Halk oylamasında oransal olarak en yüksek oyu alan aday, her zaman seçimin kazananı olmayabiliyor.

Örneğin, önceki seçimlerde Demokratların adayı olan Hillary Clinton, toplamda rakibi Trump'dan ülke genelinde daha fazla oy almasına karşın, delegelerin dağılımı farklı bir tablo oluşturduğu için Seçici Kurul'da çoğunluğu sağlayamadı ve başkan seçilememişti.

ABD BAŞKANLIK SONUÇLARINI KİM KAZANDI?

ABD başkanlık sonuçları hala açıklanmaktadır. Seçim hakkında sonuçlar için sayfamızı takipte kalın.